إصابة 8 أشخاص في اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بأسيوط

أصيب 8 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بالطريق الصحراوي الشرقي، بمنطقة عرب العوامر بأبنوب في أسيوط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

وتلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطار من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من المنطقه الصناعية بعرب العوامر ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص اصطدام السيارة رقم «3685 ن ف د» ميكروباص بعمود إنارة بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: «أحمد. خ. س» 32 عاما، و«أحمد. ص. ك» 32 عاما، و«خالد. ع. ح» 42 عاما، و«محمود. ب. أ» 38 عامًا، و«أحمد. م. ب» 20 عامًا، و«محمد. أ. ف» 20 عامًا، و«أحمد. س» 23 عامًا، و«سيد. ع. إ» 41 عامًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.