وفد أوروبي يزور مركز الخدمات المتكاملة بالغرفة التجارية في أسيوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه السفير كريستيان برجر رئيس وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أقسام الغرفة التجارية المصرية، وشهدوا اجتماع مجلس الإدارة والتجار وبعض رجال الأعمال، وذلك ضمن برنامج زيارتهم للمحافظة الذي يستمر لمدة يومين في إطار العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر ودول وأوروبا.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية المصرية والمحاسب عمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط والعقيد أحمد القاضي بقطاع الأمن الوطني والنائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجاربة بأسيوط وايهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط والعديد من التجار ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

سفراء الاتحاد الأوروبي يزورون مركز الخدمات المتكاملة

وبدأ المحافظ وسفراء الاتحاد الأوروبي ومرافقوهم زيارتهم لمقر الغرفة التجارية بالمحافظة بتفقد أقسام مركز التميز للخدمات المتكاملة، والذي يضم 17 «شباك خدمة» لتقديم الخدمات لرجال الأعمال والتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسهولة ويسر، واستمعوا إلى شرح من الدكتور علاء عز لأبرز الخدمات التي يقدمها المركز حيث يقدم العديد من الخدمات اعتمادًا على تطبيق مفهوم الشباك الواحد والتعامل مع مكان واحد لإنجاز جميع الخدمات المطلوبة كفكر مطبق عالميًا، تنتهجه الدولة حاليًا من أجل تيسير اجراءات الأعمال بأسرع وقت وبخدمة مميزة لافتًا إلى أن هذه الإجراءات والخدمات تأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اجتماع موسع مع اتحاد الغرف التجارية

وشارك محافظ أسيوط سفراء الاتحاد الأوروبي وأمين عام اتحاد الغرف التجارية الاجتماع الموسع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، والتجار ورجال الأعمال بالمحافظة، والذي بدأت فعالياته بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمة الترحيب من المحاسب عمرو أبوالعيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط.

وأكد محافظ أسيوط أهمية الخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية بأسيوط من تسهيل الإجراءات لرجال الأعمال والتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن التنسيق مع كافة الجهات لتوفير مشروعات صغيرة للشباب وإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والحرفية بالمناطق الصناعية بالإضافة إلى جهود الغرفة التجارية ومساهماتها في فتح المعارض والمنافذ للمواد الغذائية واللحوم لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ووجه الشكر لرئيس وفد الاتحاد الأوروبي والسفراء الحضور لزيارتهم للمحافظة اليوم مشيرًا إلى قوة العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي منوهًا إلى ضرورة زيادة الدعم والتعاون في مشروعات تمكين الشباب اقتصاديًا وتأهيلهم لسوق العمل من خلال التنسيق والتعاون بين الغرفة التجارية المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والحرفية مشيدًا بدور الغرفة التجارية بأسيوط ومساهمتها في فتح معارض المواد الغذائية ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة فضلاً عن تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.وأشاد السفير كريستان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بأوجه التعاون بين الاتحاد الاوروبي والحكومة المصرية وخاصة في برامج تشغبل الشباب ومواجهة الهجرة غير النظامية وبرامج التمكين الاقتصادي مشيرًا إلى زيادة التعاون والاستثمارات والدعم خلال الفترة القادة وخاصة لمحافظات الصعيد التي تشهد نهضة في كافة القطاعات ولديها مقومات طبيعية وبشرية كبيرة.

وعبر الدكتور علاء عز – خلال كلمته – عن سعادته بزيارة وفد سفراء الاتحاد الاوروبي للمحافظة وزيارتهم لمقر الغرفة التجارية بالمحافظة مشيرًا إلى التعاون الوثيق والدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ بعض المشروعات بالشراكة مع الغرفة التجارية المصرية لافتًا إلى اهمية زيادة الدعم المقدم من الاتحاد الاوروبي وفتح مشروعات جديدة للتمكين الاقتصادى منوهًا إلى أن المركز النموذجي المتكامل بمقر الغرفة التجارية المصرية يهدف الى تقديم كافة الخدمات المتكاملة في مكان واحد وبأبسط الاجراءات وذلك في إطار جهود الدولة لتقديم الخدمات الحكومية والحصول عليها من مكان واحد لتوفير الوقت والجهد والعبء الإداري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 .

واستعرض المحاسب عمرو أبو العيون إنجازات الغرفة التجارية بأسيوط خلال الفترة الماضية والتي تمثلت في انشاء مجمع للصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية «الصفا» ببني غالب التابعة لمركز أسيوط على مساحة 16 ألف متر مربع ويوفر أكثر من 2000 فرصة عمل وبتكلفة اجمالية 28 مليون جنيه وجارى التوسع في المجمع بإنشاء 36 ورشة جديدة بمساحات كبيرة لتوفير 500 فرصة عمل وبتكلفة اجمالية تبلغ 10 ملايين جنيه.

ولفت إلى دور الغرفة التجارية في التدريبات على الحرف والصناعات المختلفة لتأهيل الشباب على سوق العمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة وبدعم من الاتحاد الاوروبي فضلاً عن خطة فتح معارض ومنافذ لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار فضلاً عن انشاء مركز التميز بالغرفة لتقديم الخدمات للتجار ورجال الأعمال بسهولة ويسر من خلال خدمة الشباك الواحد وطالب رئيس الغرفة من رئيس وفد الاتحاد الاوروبي بزيادة الدعم المقدم من الاتحاد لتمويل مشروعات التمكين الاقتصادي ودعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل واقامة مؤتمر للاستثمار وتشغيل الشباب.