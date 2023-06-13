انتهاء موسم حصاد القمح بالإسكندرية رسميا.. والصوامع استقبلت 112 ألف طن

قال الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الإسكندرية، إنّ المحافظة انتهت من موسم حصاد القمح 2023 بشكل رسمي، لافتا إلى أن جملة المساحة 49 ألف و933 فدان و20 قيراط و13 سهما هذا العام، بنسبة توريد بلغت 116.2%، وأضاف أن الصوامع والبناكر بمحافظة الإسكندرية استقبلت كميات كبيرة من القمح هذا الموسم بلغت 112 ألف و320 طنا من الأقماح المحلية منذ بدء موسم التوريد رسميا، وحتى الإعلان عن انتهاء موسم الحصاد.

عمليات توريد مكثفة من داخل الحيز الزراعي للمحافظة

وأضاف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر أن المحافظة شهدت عمليات توريد مكثفة من داخل الحيز الزراعي للمحافظة بواقع 96 ألف و978 طنا، فيما تم توريد 2714 طنا من إدارة التقاوي، مشيرا إلى أن إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى الإسكندرية من خارج المحافظة بلغت 12 ألف و628 طنا وبذلك يكون إجمالي ما تم توريده من داخل وخارج المحافظة وإدارة التقاوي حتى الآن 112 ألف و320 طنا من القمح.

القمح يعود للمزارعين مرة أخرى في رغيف خبز مدعم

وأكد وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الإسكندرية، نظمت العديد من الندوات والمؤتمرات لتوعية المزارعين بأهمية توريد المحصول، لأن القمح يعود إليهم مرة أخرى في شكل رغيف خبز مدعم: «المزارعون في الإسكندرية لديهم وعي كبير جدا، ووفرنا الأسمدة ولم نؤخرها، بل قمنا بضبط الماكينات الخاصة بصرف الأسمدة عن طريق الفيزا حتى تصل الأسمدة إلى كل الجمعيات المخصصة ويتم الصرف عن طريق الكارت الذكي».