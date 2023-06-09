ارتفاع حصيلة توريد القمح في كفر الشيخ إلى 192 ألف طن

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة في كفر الشيخ، ارتفاع نسبة توريد القمح، اليوم الجمعة، لتصل 192 ألف طن و213 كيلو قمح، وفقاً لعمليات التوريد المتواصلة على مدار الشهر الجاري من قبل المزارعين بالإقليم، لافتاً إلى أن عمليات التوريد تتم داخل الهناجر والشون المخصصة بهدف استقبال المحصول، بينما تتابع الغرفة المركزية بمديرية التموين في كفر الشيخ، عمليات التوريد أول بأول، كما أنها تعمل على إنهاء أي مشكلات أو عراقيل قد تحدث أثناء توريد القمح.

توريد القمح بشون محافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة

وأوضح «حبيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عمليات توريد القمح، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، شهدت توريد جيد مشيراً إلى توافر الخدمات والإمكانات الإدارية، التي تهدف إلى تسهيل تسليم القمح من قبل المزارعين والموردين، بالإضافة إلى تسهيل كافة الإجراءات لصرف جميع مستحقاتهم المالية، جراء توريد القمح.

موسم حصاد القمح في كفر الشيخ

وأوضح أن موسم توريد حصاد القمح في كفر الشيخ، مستمر على مدار الساعة، وسط تزايد عمليات التوريد يوماً تلو الآخر، بينما بلغت نسبة حصاد المحصول على مستوى المحافظة، نحو 99%، وبلغت إجمالي المساحات المنزرعة من محصول القمح لموسم الحصاد الحالي نحو 254 ألف فدان.