«زراعة المنوفية»: نسبة توريد القمح وصلت لـ94%

كشف المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، عن انتهاء حصاد محصول القمح على مستوى جميع المراكز، نتيجة تأخر بعض المزارعين في الزراعة، مؤكدًا أن عمليات التوريد تسير بشكل منتظم للصوامع والشون وأماكن التجميع، مشيرًا إلى أن الإقبال على التوريد مستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

توريد القمح إلى الصوامع في محافظة المنوفية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نسبة توريد القمح عي الأعلى، وتم تحقيق 94% من المستهدف، لافتًا إلى أن عمليات التوريد مستمرة وبكثافة من المزارعين على مستوى جميع المراكز والقرى بالمحافظة.

جميع المواطنين يستفيدون من توريد القمح

وأوضح، أنه يتم توعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح لأن الفائدة تعود على جميع المواطنين في الدولة من خلال الخبر المدعم من الدولة، مشيرا إلى أن مديرية التموين بدورها تقوم بحملات على مصانع إنتاج الأعلاف لمنع استخدام القمح في الصناعة أو التلاعب في سلعة استراتيجية.

ولفت إلى أن الأنواع التي يستخدمها المزارعين في محصول القمح ساهمت بشكل كبير في زيادة الإنتاجية، وهو ما يصب في مصلحة المزارعين، مؤكدا أن رفع سعر القمح ووصله إلي 1500 جنيه في الأردب ساهم في زيادة نسبة توريد القمح للصوامع والشون.