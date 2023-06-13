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إبحار 109 مراكب صيد من البرلس رغم تقلبات الطقس

كتب:

خير الله فؤاد
12:40 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
صورة مراكب الصيد بالبرلس

صورة مراكب الصيد بالبرلس

أعلن حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، إبحار 109 مراكب صيد كبيرة، وذلك داخل مياه البحر الأبيض المتوسط، بسواحل البرلس، مشيرا إلى أن حركة الأمواج اليوم تشهد ارتفاعا طفيفا في معدلاتها الطبيعية، ما يتطلب من الصيادين بتوخي الحظر خلال عمليات الإبحار بعرض البحر المتوسط، حسبما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من هطول أمطار رعدية، وهبوب رياح عاصفة على المدن والمحافظات الساحلية. 

إبحار 109 مراكب صيد بسواحل البرلس 

وأوضح «شرابي» في تصريحات لـ«الوطن» أن مراكب الصيد التي أبحرت اليوم الثلاثاء، من بينها عدد 42 مركب صيد من نوع «الجر»، والتي تبحر لمدة 13 يوما، بينما تعاود لسواحل البرلس مرة أخرى، لافتا إلى أن تلك المراكب يكون على متن طاقمها البحري نحو 15 صيادا من العاملين عليها بمياه البحر الأبيض المتوسط.

تقلبات حالة الطقس اليوم الثلاثاء في كفر الشيخ وسواحلها 

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت سرعة الرياح بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، والتي بلغت نحو 8 كيلومترات/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 1%، وكذلك الرطوبة بلغت 50%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

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