رئيس وزراء العراق: علاقاتنا مع مصر تاريخية.. ووقعنا 11 مذكرة تفاهم اليوم

أعرب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن شكره على كرم الضيافة وحسن الاستقبال في مصر، قائلا إنّ الرغبة الجادة والمخلصة في إنجاح اللجنة الوزارية وصولا إلى اجتماع اللجنة العليا، انتهت بتوقيع مذكرات تفاهم وصل عددها إلى 11 مذكرة، وكذلك محضر الاجتماع المشترك.

وأضاف السوداني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّ المحضر والمذكرات والرؤى والأفكار هي خارطة طريق للعلاقة بين الحكومتين للمرحلة المقبلة، وتأتي ترجمة لإرادة ورغبة جادة من قيادة البلدين في تطوير العلاقة بين مصر والعراق، وفتح المجال للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري واستثمار الفرص الواعدة في العراق من فرص استثمارية في مختلف القطاعات.

وتابع: «نتحدّث عن علاقة تاريخية تمتد إلى عمق التاريخ والحضارة التي تمثلها بلاد الرافدين ووادي النيل، ما يحتم علينا تعزيز العلاقة وتطويرها في المجالات كلها، والعراق اليوم يشهد حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واستعاد دوره الريادي في المنطقة، والعراق اليوم جزء أساسي من الحل وليس المشكلة، ويطرح مبادرات وحلول وفرص سياسية واقتصادية تعود بالمنفعة على المنطقة والعالم وهذا هو دور العراق.

ولفت رئيس وزراء العراق، إلى أنّ علاقة العراق الاستراتيجية والمحورية مع مصر، ستساهم في استعادة فاعلية هذا المحور عربيا وإقليميا ودوليا، ولا ننسى التعاون الثلاثي مع الأشقاء في الأردن.