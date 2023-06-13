«صباح الخير يا مصر» يرصد أسباب نجاح الدولة في مواجهة تداعيات كورونا

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مجابهة فيروس كورونا.. كيف نجحت المنظومة الطبية في حماية المواطنين؟»، وذلك في إطار استعراض البرنامج إنجازات الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، وذكر التقرير، أن جائحة كورونا شكلت تحديا كبيرا للقطاعات الصحية في شتى أنحاء العالم، وحرصت الدولة المصرية على تقديم كل الجهود الممكنة من أجل التصدي لهذه الأزمة.

الحكومة تتبنى خطة استباقية من خلال التوسع في الحملات التوعوية

وتبنت الحكومة خطة استباقية من خلال التوسع في الحملات التوعوية فضلا عن وضع بروتوكولات لتشخيص الحالات وكذلك بروتوكولات العلاج التي تم وضعها من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

إجراء اختبارات للعائدين من الدول المصابة بالفيروس

وأثبتت فعالياتها في ارتفاع معدل الشفاء للحالات المصابة بالفيروس، علاوة على إجراء اختبارات للعائدين من الدول المصابة بالفيروس، وذلك، وفقا لما جاء في التقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

اتخاذ العديد من الإجراءات الصحية الوقائية

وجاء في التقرير، أنه فيما يتعلق بمرحلة ظهور الإصابات، تم اتخاذ العديد من الإجراءات الصحية الوقائية منها تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وتعليق حركة الطيران وغلق أماكن التجمعات العامة وفرض الحظر الجزئي.