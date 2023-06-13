عضو بـ«الحوار الوطني»: الدولة بذلت جهودا كبيرة في ملف الاستثمارات العامة

قال الدكتور محمود سامي المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، إن محور الاستثمارات العامة من المحاور المهمة الذي بذل فيه مجهود كبير من قبل الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بضخ الكثير من الاستثمارات العامة خلال السنوات الماضية.

أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى

وأوضح «سامي»، خلال كلمته في جلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، أن الحكومة عقدت العديد من المؤتمرات الاقتصادية المهمة خلال الفترة الماضية، بحيث يحوز الاستثمار الخاص على أغلبية الاستثمار الكلي، مؤكدًا أن سيتم التركيز في الجلسة على دور الصندوق السيادي ووثيقة سياسية ملكية الدولة.

المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

ويعقد المحور الاقتصادي جلستين حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.