مدبولي: الشركات المصرية منفتحة على نقل خبراتها لإعادة الإعمار بالعراق

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لـ3 سنوات مقبلة في العراق، خطوة مهمة سيكون لها مردود إيجابي على برامج التعاون مع مصر، وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار للعراق الشقيق من جانب شركات مصرية في إطار العديد من الآليات المختلفة، موضحا أنّ الشركات المصرية ستكون منفتحة على نقل خبراتها في مجال التنمية وإعادة الإعمار في العراق، ومن خلال شراكات مع شركات عراقية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، منعقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّ اجتماع اللجنة العليا المشتركة اليوم، تطرق إلى العديد من موضوعات التعاون التي جرى التوافق عليها في الاجتماعات التحضيرية الوزارية، وكلها تتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل مشاركة الشركات المصرية في إعادة الإعمار وعملية تعزيز التعاون بمجال الربط الكهربائي والإسكان والسياحة والشباب والرياضة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع رئيس الوزراء، أنّ الموضوعات حظي الجميع برؤيتها وشهدت التوقيع على مذكرات التفاهم الخاصة بها، كما تمت مناقشة أوجه التعاون الثلاثي التي تربط مصر والعراق مع الأردن، وهناك تأكيد بتفعيل هذا الموضوع.