«الجبالي» في جلسات الحوار الوطني: الزراعة عمود أساسي لتحقيق التنمية الشاملة

قال الدكتور عبد الفتاح الجبالي، مقرر مساعد المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن الزراعة من أعمدة الاقتصاد وعمود أساسي في التنمية، ونسعى لإحيائها مرة أخرى، لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع المصري، وعليه قد قرر تخصيص لجنة للزراعة بالحوار الوطني انطلاقا من أهميتها في ملف التنمية.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي برئاسة اللواء هشام الحصري، لمناقشة ملف «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير – دعم الزراعة والائتمان والديون».

مناقشة كيفية تعامل الدولة مع مشكلات الزراعة

وأضاف مقرر مساعد المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أنه يجب مناقشة ما تحقق من الدستور في مادته 29 فيما يتعلق بأهمية الزراعة والاهتمام بالفلاح والتسعير، وكيفية تعامل الدولة مع مشكلات الزراعة المصرية الحالية.

وتابع «الجبالي»: «نرغب في استطلاع مقترحات لحل مشكلات المحاصيل ودور التعاونيات فيما يتعلق بالزراعة، ومشكلات الفلاح ومدى دعم الدولة له في تسعير المحاصيل والائتمان والديون ودور البنك الزراعي بعد تحوله إلى بنك تجاري»، مضيفًا: « لن تهمل أي فكرة تطرح في الحوار، ونستمع لكل الآراء ونخرج منها إلى مقترحات قابلة للتطبيق».