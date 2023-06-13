أستاذ في النقد الأدبي: الحوار الوطني أحد أهم التجارب السياسية في مصر

قال الدكتور علي إسماعيل درويش، أستاذ النقد والأدب السياسي، إنّ الحوار الوطني أحد أهم التجارب المصرية التي تستهدف تحسين الحياة في الجمهورية الجديدة، وإيجاد حلول جديدة وفعالة لكافة المشكلات التي تواجهها الدولة في الفترة الحالية.

الرئيس السيسي حريص على مشاركة كافة الأحزاب في الحياة السياسية

وأضاف أستاذ النقد والأدب السياسي في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة TeN، أن هناك حرصا من القيادة السياسية على مشاركة كافة الأحزاب السياسية الموجودة في مصر سواء الأحزاب المعروفة أو غير المعروفة للاستفادة من كافة الأفكار والمقترحات وحث الجميع على العمل والمشاركة الجادة في الحياة السياسية المصرية.

اهتمام كبير بتعديل قانون الأحوال الشخصية

وأكد استاذ النقد والأدب السياسي في لقائه مع الإعلامية سلمى عادل، أن هناك اهتماما كبيرا بتعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون الوصاية خاصة وأن القانون الذي يتم العمل به لم يتم تعديله منذ عام 1952 وأن هناك العديد من التغيرات التي شهدها الحياة وتكوين الأسرة المصرية وأصبح للمرأة دورا كبيرا وحيويا.