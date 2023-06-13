رئيس «طاقة الشيوخ»: أتطلع للحديث عن الجمهورية الجديدة في الحوار الوطني

وجّه المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعوة لإجراء حوار وطني، ولمجلس أمناء الحوار الوطني على إتاحة الفرصة له للمشاركة، مضيفا: «أشكر إدارة الحوار على إتاحة الفرصة لرجل مثلي عاصر كثير من الأحداث في مصر وأتطلع للحديث عن الجمهورية الجديدة».

وأضاف عياد خلال كلمة له في الجلسة التي تعقد بعنوان: «أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام»، أن هناك أكثر من 282 شركة قطاع عام، وتابع: «حان الوقت لنواجه المشكلة حتى نجد لها حلا».

وطالب المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بقانون واحد يحدد العلاقة بين أصحاب رأس المال والمتعاملين مع الشركات والحكومة.