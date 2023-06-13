طرح لحوم بلدي بسعر 260 جنيها للكيلوجرام في مركز مطاي بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية في افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية لتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، ومراقبة الأسعار، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية.

تنفيذ مبادرة طرح لحوم بلدية

من جانبه، أكد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ مبادرة طرح لحوم بلدية بسعر 260 جنيهاً للكيلو بدائرة المركز والقرى التابعة له، حيث تتم أعمال الذبح والتوزيع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري والتموين، مؤكدا ً أن المنافذ تشهد إقبالاً من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من اللحوم وتوفير السلع والمواد الغذائية،وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.

تحرير 63 مخالفة تموينية

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، عن تحرير 63 مخالفة تموينية منها 54 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان، قضايا أخرى.

وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 9 محاضر شملت مخالفات غش تجارى، أغذية مجهولة المصدر، بيع أزيد من الأسعار المقررة أو المعلنة، عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج السلخانة، حيث تم تحرير المحاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.