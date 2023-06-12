«التنمية المحلية»: المنيا استردت 2442 فدانا من الأراضي بعد إزالة المخالفات

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ21، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة والمحافظات، فضلا عن الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وغيرها من الجهات المعنية، لافتا إلى أن المنيا أكثر المحافظات نجاحا في استرداد حق الشعب من الأراضي الزراعية بمعدل بلغ 2442 فدانا بإجمالي 22 حالة تعدٍ.

إزالة المخالفات واسترداد أملاك الدولة

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن الشرقية أكثر المحافظات التي شهدت حالات إزالة مباني مخالفة، إذ تم استرداد 273 ألف متر مربع بعد إزالة 1347 بناء مخالف، ثم تأتي البحيرة في المرتبة الثانية، والتي نجحت في استرداد 182 ألف متر مربع بعد إزالة 492 بناء مخالف، موضحًا أن المنيا أكثر المحافظات نجاحا في استرداد حق الشعب من الأراضي الزراعية بمعدل بلغ 2442 فدانا بإجمالي 22 حالة تعدٍ، وتلتها محافظة الشرقية التي استطاعت استرداد 1615 فدانا بإجمالي 818 حالة تعدٍ.

أهداف عمليات إزالة التعديات

وتابع، أن الهدف الرئيسي من عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية هو استرداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة والمتابعة المستمرة، وهذا يؤكد على استمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية خلال تنفيذ مراحل موجة الإزالات، وذلك بالتنسيق مع مديريات الري المتواجدة على مستوى المحافظات.