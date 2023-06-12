إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023.. التقديم للأولى بالرعاية فقط

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار تلقي مكاتب التموين على مستوى المحافظات، طلبات الأسر الأولى بالرعاية عن إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، حال استيفاء الشروط المحددة في القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

وتشمل الشروط الخاصة بإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، أن يكون عدد الأفراد المدرجين على بطاقة الأسرة الراغبة في إضافة أبنائها أقل من 4 أفراد، فضلا عن شروط عمر الأبناء المراد إضافتهم على البطاقة أن يكون عمر الابن لا يقل عن 4 أعوام.

أوراق مطلوبة قبل تقديم طلب إضافة المواليد

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشؤون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.