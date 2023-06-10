استرداد 285 فدان أملاك دولة بمركز مطاي بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية، في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

حملة لاسترداد 285 فدان أملاك دولة

قال هشام فايز رئيس الوحدة المحلية في مدينة مطاي، إنه جرى تنفيذ حملة مكبرة لاسترداد 285 فدان أملاك دولة وتسليمها لجهة الولاية، وإزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 1360 متر مربع، و4 حالات تعد بقرية الشيخ حسن وبالظهير الصحراوي لقرية حلوة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات لإزالة التعديات بمراكز المنيا

ونفذت الوحدة المحلية ببني مزار حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدٍ بالبناء المخالف بشارع السلام وشارع برج الخليفة بطريق صندفا، وفك شدة خشبية كاملة بأرض المحلج بحي شرق المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مراكز المنيا وسمالوط ومطاي، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف منها حالتي تعد على أرض زراعية بقريتي بني محمد سلطان وطوخ الخيل، وحالتي تعد على أرض زراعية بقرية إدمو التابعة للوحدة المحلية بقرية دمشير بمركز المنيا، و3 حالات بناء بدون ترخيص على أرض زراعية منها حالتي بناء مخالف بقرية إطسا البلد بسمالوط، إلى جانب ردم قطعة أرض بحي شمال المدينة وإيقاف حالة تعد بالبناء خارج الحيز العمراني لمركز مطاي.