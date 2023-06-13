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أمن الإسماعيلية يضبط عاطلا بحوزته مخدر الحشيش

كتب:

محمد بركات
01:59 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط شخص مقيم بدائرة مركز شرطة فايد، حال تواجده بمخزن بالقرب من محل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 85 كيلوجراما- هاتف محمول). 

واجهت قوات الأمن المتهم فاعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 4 ملايين جنيه تقريبا.

 

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