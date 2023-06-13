رئيس «موازنة النواب»: يجب إعادة النظر في المنظومة الضريبية كاملة

اقترح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إعادة النظر في المنظومة الضريبية كاملة، موضحا أن تخفيف الأعباء الضريبية يسهم في زيادة الحصيلة، ويدعم مناخ الاستثمار بمنظومة جديدة موحدة بمفهومها الواسع.

واقترح «الفقي»، خلال كلمته بلجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إعادة النظر في صياغة استراتيجية إدارة الدين العام مما يجعل الدين العام أكثر استدامة: «هناك وحدة لوضع استراتيجية لإدارة الدين العام موجودة منذ 2018 حتى عام 2022 وحان الوقت لإعادة صياغتها».

وطالب بإعادة النظر في منظومة الخبز والسلع التموينية حيث خصص لها 27 مليار جنيه في الموازنة لعامة للعام المالي الجديد، لافتا إلى أن الأزمة العالمية ألقت بتداعياتها السلبية على مصر.