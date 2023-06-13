«الداخلية»: ضبط 15 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط (6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (كمية من مخدري الهيروين والحشيش- مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة).

ونجحت مديرية أمن البحيرة في ضبط (شخصين لهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

كما تمكنت مديرية أمن الغربية، من ضبط (شخص له معلومات جنائية)، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي – هاتف محمول)، ونجحت مديرية أمن سوهاج في ضبط (3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (كمية من مخدرى الهيروين، الشابو- 2 سلاح أبيض- ميزان حساس- مبلغ مالي – 3 هواتف محمول).

وفي الصعيد، تمكنت مديرية أمن قنا من ضبط (شخص له معلومات جنائية)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي – هاتف محمول- سلاح أبيض).

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (شخص)، وبحوزته (كمية من المواد المخدرة الماريجوانا، الحشيش، الكوكايين)، كما تم ضبط (شخص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.