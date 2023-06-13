التحفظ على 38 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية في مديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط، أسفرت عن ضبط 38 قطعة سلاح ناري عبارة عن «15بندقية آلية – 11 بندقية خرطوش – طبنجة - 11 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 28 متهما لعدد 15 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 5 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 453 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏83667 مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.