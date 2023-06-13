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«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة تعدي طالب على أحد الأشخاص بالقاهرة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
02:23 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص)، بقيام (طالب) بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعي بالأذن بسبب خلاف بينهما حول بيع وشراء خاتم خاص بالمُبلغ، استلمه منه المشكو في حقه وتهرب من سداد قيمته.

وبالفحص تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بالتعدي بالضرب على الشاكي، ونفى إحداث إصابته المنوه عنها، وأنه هو من قام بإصابة نفسه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع