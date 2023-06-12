مقتل شخص بعيار ناري بسبب خلافات مالية مع شقيقه في سوهاج

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بالعثور على جثة أحد الأشخاص، وبها عيار ناري بالجسم داخل سيارته بأحد الطرق الزراعية.

وبسؤال زوجة المجني عليه قررت أن شقيق المجني عليه أطلق عيارا ناريا تجاه زوجها من سلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار.