رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة في أسيوط والمحافظة تحذر المسافرين على الطرق

تعرضت محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، لرياح شديدة محملة بالأتربة يصاحبها ارتفاع شديد في درجات الحرارة وهواء ساخن، تسبب في حجب الرؤية عن الطرق.

تحذير المسافرين

وحذر مركز إدارة الأزمات والطوارئ في محافظة أسيوط، المسافرين على الطرق الصحراوية والسريعة والأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة والحساسية البعد عن الأماكن الخطرة والرياح المحملة بالرمال والأتربة، ولافتات الإعلانات على بالطرق وأسلاك الكهرباء، للحفاظ على أرواحهم.

نشر الدوريات المرورية

كما نشرت إدارة مرور أسيوط الدوريات الثابته والمتحركة علي الطرق وخصوصا الصحراوية للتحذير بالعاصفة الترابية المحملة بالرمال، وكذلك السير بسرعة منخفضة نظرا لحجب الرؤية الأفقية.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في تصريحات له عن رفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من عدم الاستقرار، يصحابها رياح شديدة محملة بالـتربة.

وشدد على رؤوساء المراكز والأحياء ومديري القطاعات باستعداد المعدات لمواجهة أي كوارث لقدر الله وسرعة التدخل لحل الأزمات، وكذلك انعقاد غرفة عمليات المحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز للتبليغ بأي أزمات قد تحدث.