عضو «إسكان الشيوخ»: هناك ضرورة لتعزيز رأس المال البشري وتشجيع القطاع الخاص

قالت نهال المغربل، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن هناك 4 مجالات أساسية تستوجب التركيز عليها في أولويات الاستثمار العامة، وتتوافق مع ما يجري حاليًّا، وهي البنية الأساسية المحفزة للنشاط الاقتصادي.

وأضافت خلال كلمتها في جلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، اليوم: «الأمر الثاني هو تعزيز وتنمية رأس المال البشري والثالث يكمن في ضرورة التخفيف على المواطنين والرابع تحقيق التوازن الجغرافي والمكاني بين أقاليم الجمهورية لتوفير الخدمات في المحافظات المختلفة لتعزيز الاقتصاد المحلي».

وعن رفع كفاءة الاستثمارات العامة في الدولة، اقترحت الانتقال إلى تبني مفهوم الاستثمار متعدد المستويات، مشددةً على أنه لابد من خلق تشاركية كبيرة للقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين: «ذلك ينقلنا إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال إتاحة المعلومات عن الاستثمار الخاص».

وأكدت أهمية الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء، علاوة على وجود تخطيط برامجي، من خلال توزيع الاستثمار على القطاعات المختلفة لتلبية الاحتياجات والأولويات.