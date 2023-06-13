عضو «الإصلاح والتنمية» يطالب بتشديد الرقابة على محلات المبيدات

أكّدت سحر العشري عضو مجلس النواب وممثل عن حزب الإصلاح والتنمية، أنَّ الحوار الوطني يضمن الوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحًا للمواطن المصري وتخص الأمور المعيشية له، وذلك خلال لجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الاقتصادي المخصصة لمناقشة «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير.. دعم الزراعة والائتمان والديون».

توسعة الرقعة الزراعية

وقالت «العشري» إنَّه لابد من الاهتمام بالفلاح المصري للارتقاء بقطاع الزراعة ولابد من دعم مستلزمات الإنتاج مطالبة ضرورة توسعة الرقعة الزراعية باستصلاح الأراضي الزراعية وتقديم تيسيرات للمزارعين.

وأكّدت أهمية تشديد الرقابة على محلات المبيدات، و تقديم الإرشاد الزراعي للفلاحين مع كل دورة زراعية، وأيضًا عودة دور البنك الزراعي لدعم الفلاحين، مطالبة بتوفير الميكنة الزراعية والاهتمام بزراعة محاصيل زيوت، وإعلاء دور البحث العلمي وتخصيص ميزانية لها، مشيرة إلى ضرورة زيادة مساحات الأراضي الزراعية وإقامة مصانع لتوفير الأسمدة الحيوية بدلًا من الأسمدة الكيماوية.