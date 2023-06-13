قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2023  

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر2023، التي سيتم استقبالهم اعتبارًا من 24/06/2023، وذلك وفقًا للشروط الآتية:-

أولًا: المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من جميع السنوات حتى عام 2003 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلون على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى اخر أغسطس 2023.

وخريجي كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول فبراير2023 حتى آخر أغسطس 2023، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 05/08/2023 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 14/08 حتى 03/09/2023.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من جميع السنوات حتى عام 2003 الحاصلون على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى آخر يوليو 2023، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 17/07/2023 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 01/08 وحتى 03/08/2023.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر (أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) عام 2003 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2021/2022، وكذا مواليد أشهر (أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) عام 2002

وما قبلها من خريجي العام الدراسي 2021/2022، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 24/06/2023، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 08/07 وحتى 31/07/2023.

رابعًا: غير ذوى المؤهلات (العاديين)

مواليد أشهر(أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) من عام 2003 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم 25/07/2023، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من 05/08 وحتى 13/08/2023.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز/التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين).

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالي: ( https://tagned.mod.gov.eg).

كذلك بريد الكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى :(mod.gov.eg@tagneed)، بالإضافة إلى خدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 )، وفي إطار التيسير على المواطنين وحرصًا من إدارة التجنيد والتعبئة على تقديم خدمة مميزة تم إستحداث خدمة الرقم المختصر للمركز الإلكترونى وهو ( 15499 ).