سامح الصريطي: الإخوان أهانوا الفنانين.. ووثقنا في القوات المسلحة

أكد الفنان الكبير سامح الصريطي، أن الفنانين تعرضوا للإهانة في عهد الإخوان وحدث تطاول ضد عادل إمام وإلهام شاهين، إلا أنهم وثقوا في القوات المسلحة التي أنهت حكم التنظيم الإرهابي.

تطاول ضد عادل إمام

وقال خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، إنه حدث تطاول ضد عادل إمام وإلهام شاهين، وجميع الفنانين ساندوهما حتى حصلا على حقوقهما بالقضاء، وتم تنظيم وقفات احتجاجية، وكان هناك اعتداءات وتهديدات، لكن الفنانين لم يستسلموا.

مواجهة الإخوان

وأضاف أنه أدرك أن نظام الإخوان إلى زوال منذ إصدار الإعلان الدستوري، وأكد: كنا نثق في القوات المسلحة وأنها لن تترك المصريين في مواجهة الإخوان.

وتابع: «وقولنا مش هنسكت، ومش دي مصر ولم تقم ثورة حتى نحكم بهذه الديكتاتورية، منذ اللحظة الأولى كان هناك إيمان خاص بالزوال، ولم يكن هناك تنظيم وطني يقابل تنظيم الإخوان سوى القوات المسلحة وباعتباره تنظيما وطنيا تعبر عن الشعب وتحميه، فكان هناك ثقة أن هذه المؤسسة لم تترك الشعب».