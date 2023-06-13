رئيس «مستقبل وطن»: التاريخ لن ينسى دور القوات المسلحة في «30 يونيو»

أشاد أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية البرلمانية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بدور القوات المسلحة المصرية على مر العصور، خاصة ما تقوم به دومًا يكون في إطار مواكبة كل النظم العسكرية العالمية، مؤكّدًا أنَّ التاريخ لن ينسي دورها الكبير في 30 يونيو من انحيازها لإرادة المصريين وإنقاذ الوطن.

تعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا

وأعلن زعيم الأغلبية، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981، الذي ويقضي تعديل القانون باسـتبدال مسمى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بمسمى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا أينما وردت في القانون رقم 128 لسنة 1981 بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدارسات العليا وفي أي قانون آخر.

كل زعماء مصر السابقين تحفظهم القلوب لا الأوراق والمسميات

وأكّد أنَّ أنَّ التعديلات تتواكب مع المسميات العالمية في هذا الإطار وهو التعبير الشامل والصحيح، مشددًا على أنَّ كل زعماء مصر السابقين تحفظهم القلوب ولا تحفظهم الأوراق والمسميات، موضحًا أن تعديل المسمى تعبير بسيط في كلماته لكنه كبيرًا في معناه.