وزير الخارجية العراقي: عودة سوريا للجامعة العربية مهمة لمساعدة شعبها

قال فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، ووزير الخارجية، إنّه كانت هناك أزمة في التعاون العربي المشترك سواء خارج إطار الجامعة العربية أو داخلها، لكن مع عقد القمة الأخيرة في جدة تغيرت الأمور، والآن جميع الدول الأعضاء في الدول العربية عادت إلى مقاعدها خاصة بعد عودة سوريا ومشاركتها في القمة الأخيرة، وستتغير طبيعة العمل العربي نحو الأحسن.

وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «كان هناك مشاكل عديدة بين الأطراف العربية المختلفة، وأخرى بين دول عربية ودول في محيطنا سببت مشكلات مختلفة، ومع عقد القمة العربية في جدة كان هناك خطة واضحة لتفعيل الجامعة العربية وحل المشكلات في إطار الجامعة».

وتابع: «كنا دائما مع عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، ونحن سعداء أنّه كان هناك عمل مشترك بين الجانب السعودي والمصري والأردني والعراقي واللبناني، لدفع هذه العجلة إلى الأمام، ووصلنا إلى مرحلة جيدة».

ولفت إلى أنّ مشاركة سوريا في القمة العربية وعودتها، أمر مهم من أجل التعامل مع الوضع السوري المذري من الجانب العربي، وكيفية مساعدة الشعب السوري أولا، خاصة من الناحية الإنسانية، متابعا أنّ الدور العربي كان مغيبا، ونتيجة تشكيل مجموعة الاتصال من وزارء خارجية 5 دول نتوقع أن تلعب الجامعة العربية دورا مهما في الساحة الدولية في الوضع السوري.