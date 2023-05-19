رئيس الوزراء العراقي يتلقى دعوة من زيلينسكي لزيارة أوكرانيا

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، دعوة رسمية من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف.

القمة العربية في السعودية

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان مجلس الوزراء العراقي، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، التقى في مدينة جدة السعودية، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الـ32، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن اللقاء شهد التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز مسار التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة.

وأكد «السوداني»، بحسب البيان، ضرورة اعتماد الطرق الدبلوماسية ومنح فرصة للحوار للوصول إلى حل سلمي في أوكرانيا وإحلال الأمن والسلام، وتجنّب المزيد من التصعيد.

العلاقات بين العراق وأوكرانيا

بدوره، أكد الرئيس الأوكراني حرص بلاده على تنمية التعاون بين البلدين وسبل توطيده في مجالات عدة، وقدم دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارة أوكرانيا، مشيداً بدور العراق المحوري في المنطقة وجهوده في دعم أمنها واستقرارها.