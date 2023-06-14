انطلاق برنامج نظرة على السينما الإيطالية بـ «Eight Mountains»

تنطلق اليوم النسخة الثانية من برنامج نظرة على السينما الإيطالية، في سينما زاوية بوسط البلد، والذي تستمر فعالياته حتى 27 يونيو الجاري، وتبدأ بعرض فيلم «Eight Mountains» من إنتاج عام 2022، ومن إخراج فيليكس فان جرونينجن وشارلوت فاندرميرش، ويعرض في تمام الساعة السابعة مساء.

فيلم «Eight Mountains» مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب باولو كونيتي، يصور الفيلم صداقة بين صبيين يقضيان طفولتهما معًا في قرية نائية في جبال الألب، ومع مرور الزمن يعاودان الاتصال فيما بعد كبالغين.

شارك الفيلم في عدد من المهرجانات السينمائية حول العالم، ولكن عرضه الأول كان في الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي، وحصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم من المهرجان مناصفة مع فيلم «EO»، وفي العام التالي حصل على جائزة ديفيد دي دوناتيلو لأفضل فيلم، وعرض في عدد من السينمات حول العالم وحقق إيرادات بلغت 10.2 ملايين دولار.

أيام قليلة تفصل جمهور السينما في مصر عن انطلاق النسخة الثانية من برنامج نظرة على السينما الإيطالية، المقام في سينما زاوية بـ وسط البلد في الفترة من 14 إلى 27 يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي، يعرض ضمن البرنامج مجموعة متنوعة من 6 أفلام إيطالية معاصرة بجانب كلاسيكيات المخرج الشهير أنطونيوني.

تفاصيل برنامج نظرة على السينما الإيطالية

ويتتضمن برنامج نظرة على السينما الإيطالية المقام في الفترة من 14 إلى 27 يونيو، مجموعة من الأفلام البارزة التي عرضت في عدد من المهرجانات والفعاليات السينمائية حول العالم، كما الضوء على أعمال المخرج الإيطالي الشهير مايكل أنجلو أنطونيوني ضمن قسم خاص بعنوان «كلاسيكيات أنطونيوني»، يضم 4 من أبرز أعماله السينمائية، وذلك بالتعاون بين سينما زاوية والمعهد الثقافي الإيطالي.