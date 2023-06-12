6 أفلام معاصرة.. تفاصيل برنامج نظرة على السينما الإيطالية بـ«زاوية»

أيام قليلة تفصل جمهور السينما في مصر عن انطلاق النسخة الثانية من برنامج نظرة على السينما الإيطالية، المقام في سينما زاوية بـ وسط البلد في الفترة من 14 إلى 27 يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي، يعرض ضمن البرنامج مجموعة متنوعة من 6 أفلام إيطالية معاصرة بجانب كلاسيكيات المخرج الشهير أنطونيوني.

ويتتضمن برنامج نظرة على السينما الإيطالية مجموعة من الأفلام البارزة التي عرضت في عدد من المهرجانات والفعاليات السينمائية حول العالم، من بينها: «Nostaligia» للمخرج كاريو مارتوني، والذي عرض في مهرجاني كان السينمائي 2022، وروتردام السينمائي الدولي 2023، و«Eight Mountains» إخراج فيليكس فان جرونينجن وشارلوت فاندرميرش، وهو الفيلم الجائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي 2022، وتتسع القائمة لتشمل فيلم «Princess» إخراج روبرتو دي باوليس، والذي حصل على تنويه خاص في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي.

من كان إلى فينيسيا.. تفاصيل برنامج نظرة على السينما الإيطالية

وتتسع القائمة لتشمل «The Hummingbird» إخراج فرانشيسكا اركيبوچي، الذي عرض في مجموعة من المهرجانات من بينها مهرجاني تورونتو وجوتنبرج السينمائي، بالإضافة إلى الفيلم الكوميدي «Dry» إخراج باولو فيرزي، والذي عرض في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصل على جائزتي فرانشيسكو باسينيتي و«Green Drop».

ويعرض ضمن البرنامج، الفيلم الوثائقي «The March On Rome» إخراج مارك كازينز، حيث يروي مارك كازينز من خلال مواد أرشيفية نادرة وتحليله السينمائي، صعود الفاشية في إيطاليا وتأثيرها على أوروبا في الثلاثينيات من القرن العشرين.