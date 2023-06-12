«كلاسيكيات أنطونيوني» ضمن برنامج نظرة على السينما الإيطالية في زاوية

تبدأ سينما زاوية فعاليات النسخة الثانية من برنامج نظرة على السينما الإيطالية، الذي تقيمه في الفترة من 14 إلى 27 يونيو الجاري بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي، ويلقي البرنامج الضوء على أعمال المخرج الإيطالي الشهير مايكل أنجلو أنطونيوني ضمن قسم خاص بعنوان «كلاسيكيات أنطونيوني»، يضم 4 من أبرز أعماله السينمائية.

ويعرض ضمن «كلاسيكيات أنطونيوني» في برنامج نظرة على السينما الإيطالية، أفلام «L'Avventura» والذي حصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي لعام 1960، واحتل المرتبة رقم 40 في قائمة مجلة «إمباير» لـ أفضل 100 فيلم في السينما العالمية، وفيلم «L'Eclisse» الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كان السينمائي عام 1962، بالإضافة إلى فيلم «Blowup» وهو الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي عام 1966.

وتتسع القائمة لتشمل «Red Desert» الحاصل على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي الـ25، عام 1964، ويعتبر العمل الأخير في سلسلة ضمت 4 أعمال بدأت بـ «L'Avventura»، ثم «La Notte» ثم «L'Eclisse».

6 أفلام معاصرة ضمن برنامج نظرة على السينما الإيطالية

وبجانب «كلاسيكيات أنطونيوني»، يعرض ضمن البرنامج السينمائي مجموعة متنوعة الأفلام الإيطالية المعاصرة التي عرضت في عدد من المهرجانات البارزة حول العالم على مدار العام الماضي، وهم 6 أفلام منها: «Eight Mountains» إخراج فيليكس فان جرونينجن وشارلوت فاندرميرش، وهو الفيلم الجائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي و«Dry» إخراج باولو فيرزي، والذي عرض في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصل على جائزتي فرانشيسكو باسينيتي و«Green Drop».