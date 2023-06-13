رئيس وزراء العراق: العاصمة الإدارية دليل عملي على إمكانات الشركات المصرية

وجّه المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، الشكر على ما لمسه خلال زيارته لمصر من كرم الضيافة وحسن الاستقبال، والرغبة الجادة والمُخلصة في إنجاح أعمال اللجنة الوزارية، وصولا إلى اجتماع اللجنة العليا المشتركة، والتي انتهت بتوقيع 11 مذكرة تفاهم في عدة مجالات، فضلا عن محضر الاجتماع المشترك.

وأشار رئيس وزراء العراق، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع رئيسي وزراء مصر والعراق، عقب اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنّ مذكرات التفاهم التي تم توقيعها، والرؤى والأفكار التي تم طرحها، تمثل خارطة طريق للعلاقة بين الحكومتين للمرحلة المقبلة، والتي تأتي ترجمة لإرادة ورغبة جادة من جانب قيادتي البلدين، في تطوير العلاقات بين العراق ومصر، وفتح المجال للتعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري، واستثمار الفرص الواعدة.

علاقات تاريخية بين مصر والعراق

وأشار السوداني، إلى أنّ العلاقة بين البلدين تمتد إلى عمق التاريخ، والحضارة التي يمثلها بلاد الرافدين ووادي النيل، وهو ما يحتم على البلدين تعزيز هذه العلاقة وتطويرها في مختلف المجالات.

وأكد المهندس محمد شياع السوداني، أنّ العراق يشهد اليوم حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي، استعاد على إثرها دوره الريادي في المنطقة، حيث يطرح مبادرات وحلول وفرص سياسية واقتصادية، تعود بالمنفعة على دول المنطقة والعالم، مشددا على أنّ العلاقات الاستراتيجية المحورية بين بلاده ومصر، ستعزز هذا الدور وتساهم في استعادة فاعلية هذا المحور المؤثر عربيا وإقليميا ودوليا، جنبا إلى جنب مع التعاون الثلاثي مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية.

ولفت رئيس وزراء العراق إلى أنّ اجتماع اليوم شهد توافقا بشأن أهمية متابعة تنفيذ ما يتم توقيعه من اتفاقات ومذكرات تفاهم، والأفكار التي تستجد خلال هذه الفترة، مؤكدا أنّ ذلك سيكون محل اهتمام وتواصل مباشر بين رئيسي الحكومة في مصر والعراق، وكذا المتابعة من جانب رؤساء اللجنة الوزارية من كلا البلدين، والوزارات المعنية.

الإصلاح الاقتصادي

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أنّ حكومته تتبنى منهجًا للإصلاح الاقتصادي، ساهم في فتح المجال أما الاستثمار في مُختلف القطاعات، وبالتالي فإنّ الفرصة مواتية أمام القطاع الخاص المصري؛ لخلق شراكات مع القطاع الخاص العراقي، المدعوم من الدولة العراقية على صعيد القوانين والقرارات والإجراءات التي تُسهِّل من عمل القطاع الخاص العراقي والعربي والأجنبي.

وقال المهندس محمد شياع السوداني، إنّ العراق يشهد في كل أسبوع توافُد المستثمرين والشركات العالمية من شتى أرجاء العالم، وتحرص الحكومة العراقية على تواجُد الشركات المصرية، معربا عن اعتزازه بما تم إنجازه في مصر في المجالات الخدمية والعمرانية، وما يتحقق من مشروعات على مستوى البنية التحتية، وإنشاء المدن وتنفيذها، الأمر الذي يجسده التواجد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تُعد دليلًا عمليًا واضحًا على مستوى وإمكانات الشركات المصرية، وبالتالي فإنّ لها الأولوية لتكون مع شقيقاتها من الجانب العراقي للاستثمار والاستفادة من فرص الأعمال الموجودة.

وأكد المهندس محمد شياع السوداني، توافقه كذلك مع رئيس الوزراء المصري في أنّ التحولات والتغيرات التي تشهدها المنطقة على كافة المستويات؛ السياسية، والأمنية، والاقتصادية، تُعدُ عاملًا إضافيًا يُحتّم على العراق ومصر التكاتُف والتنسيق لتحقيق الاستقرار لما له من دور محوري في ضمان مصالح الأمة العربية واستقرار وأمن المنطقة، قائلا: «أمن العراق واستقراره هو جزء من أمن مصر والعكس صحيح».

وتابع: نؤكد موقفنا الداعم لكل مبادرات الأشقاء في مصر تجاه مُختلف القضايا في ليبيا، ومؤخرًا في السودان، فضلًا عن الموقف المبدئي تجاه القضية الفلسطينية، كما أعرب عن تقديره لرئيس الوزراء المصري، لما تبديه مصر من استعداد ورغبة جادة ومخلصة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين، بما ينعكس على مستوى وتطلعات الشعوب.