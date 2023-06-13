رئيس وزراء العراق: ندعم مبادرات الأشقاء في مصر تجاه القضايا الإقليمية

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنّه يتفق مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بأنّ التحولات والتغيرات التي تشهدها المنطقة على المستويات كافة، سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، عامل إضافي يحتم على العراق ومصر، لعب دور محوري لحفظ مصالح الأمة العربية واستقرار وأمن المنطقة.

وأضاف السوداني، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، منعقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّ أمن العراق واستقراره جزء من أمن مصر والعكس صحيح، ومن ثم فكل المشاورات والتواصل بين الوزراء والمسؤولين الأمنيين مهم ومطلوب في هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار.

وتابع: «نؤكد موقفنا الداعم لمبادرات الأشقاء في مصر تجاه مختلف القضايا في ليبيا ومؤخرا في السودان، فضلا عن الموقف المبدئي تجاه القضية الفلسطينية».

واختتم: «التقدير كله لكم دولة الرئيس على هذا الاستعداد والرغبة الجادة والمخلصة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين، بما ينعكس على مستوى الشعب وتطلعاته».