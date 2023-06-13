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نائبة بـ«التنسيقية»: مصر تمتلك أصولا ضخمة يمكنها تحقيق عوائد كبيرة

كتب:

يسرا البسيوني
03:41 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
جانب من الجلسة

جانب من الجلسة

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الاقتصاد المصري يمتلك أصولا ضخمة يمكن بإدارة اقتصادية أن تحقق عائدا كبيرا.

جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني بعنوان «أولويات الاستثمارات العامة.. ملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام».

وأضافت أنّ الدولة نجحت في حصر أكثر من 3700 أصل غير مستغل ومليون أصل مؤجر.

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