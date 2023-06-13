عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يطالب بمعاش وتأمين صحي للفلاح

قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ هناك زيادة كبيرة في عدد السكان مقارنة بالأراضي والأفدنة الزراعية، إذ أنَّ الفدان يقابله 11 مواطنا، وذلك خلال جلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي برئاسة اللواء هشام الحصري، لمناقشة ملف «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير.. دعم الزراعة والائتمان والديون».

وأضاف أنَّ الدولة المصرية تستورد 70‎%‎ من العدس و45‎% ومن القمح، معقبًا: «شعرنا بذلك مع حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية واضطرت الدولة للحصول على القمح من الفلاحين بأسعار مناسبة وهذا تحرك جيد، والهدف الخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ».

حماية الرقعة الزراعية

وتابع: «دستور 2014 أكّد في المادة 29 على خارطة الطريق في هذا القطاع، إعادة الاعتبار إلى الزراعة كمقوم أساسي للاقتصاد الوطني، بجانب حماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وتحولت مؤخرًا لأحد الجرائم المخلة للشرف، مع الحفاظ التزام الدولة بتنمية الرقعة الزراعية، مشددًا على أنَّ مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة غير مسبوقة في العالم، إذ تشمل 58 مليون مواطن في ريف مصر.

وأوضح أنَّ دستور 2014 أكّد ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني بهدف حماية الفلاح، مبينًا أنَّ هذا التزام دستوري يحمي الفلاح من السوق السوداء، بجانب شراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح جيد للفلاح، واختتم قائلًا: «مصر دولة زراعية صناعية ولكنها في الأصل زراعية، ونطالب بمعاش الفلاح ويؤمن عليه صحيا».