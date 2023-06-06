تتويج الجزائر عاصمة للثقافة الرياضية العربية لعام 2023

أعلن مجلس أمناء جائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية، برئاسة أشرف محمود، رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، تتويج الجزائر بلقب عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام 2023.

إحياء دورة الألعاب الرياضية العربية

وأرجع مجلس الأمناء تتويج الجزائر باللقب في نسخته الثانية، لدورها الكبير في إعادة إحياء دورة الألعاب الرياضية العربية، بعد أن غاب هذا التجمع الرياضي الشبابي الثقافي العربي عن أعين العرب 12 عاما، وتصديها لاستضافة النسخة الثالثة عشرة خلال الشهر المقبل، كما سبق لها استضافة بطولة أمم أفريقيا للمحليين في كرة القدم وبطولة أفريقيا للشباب لكرة القدم، بالإضافة لنجاحها في استضافة دورة ألعاب المتوسط ما يعكس اهتمامها بالرياضة ودعمها لبطولاتها، بما يترجم قناعاتها تجاه الرياضة وقيمها باعتبارها سلوك إنساني يقرب ولا يباعد يجمع ولا يفرق، فضلا عن حرصها على تعزيز الهوية العربية والحفاظ على تراثها.

تعميم مبادئ الثقافة الرياضية

وقال الإعلامي أشرف محمود، رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، إن جائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية انطلقت العام الماضي برعاية أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي بقيادة الدكتور أشرف صبحي، ومباركة اتحاد اللجان الأوليمبية العربية برئاسة الأمير عبد العزيز الفيصل، واتحاد الاتحادات الرياضية العربية برئاسة اللواء أحمد ناصر، وتهدف عاصمة الثقافة الرياضية العربية إلى مزج الرياضة والثقافة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، إن جائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية تمنح لإحدى المدن العربية بهدف تعميم مبادئ الثقافة الرياضية ونشر قيمها النبيلة في عالمنا العربي وتشجيعها على استضافة الأحداث الرياضية، وتنظيم أنشطة ثقافية وتراثية بالتزامن معها، والمساهمة في عملية التنمية المستدامة وصقل الشباب وتهيئته للمشاركة المجتمعية وإتاحة الفرصة أمامهم للإبداع وفتح المجال أمام المدن لإبراز اسمها ودورها في خدمة مجتمعها ووطنها.

معايير جائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية

وأشار إلى أن أهم معايير جائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية التي وضعها مجلس الأمناء قدرة المدينة على الجمع بين الثقافة والرياضة عند استضافتها للأحداث، وتمتعها بإرث حضاري وتراث ثقافي، وقدرة على استيعاب التنوع الثقافي فيها، وتقديم خدمات ثقافية رياضية لكل فئات المجتمع شباب وكبار وذوي احتياجات خاصة، وتبني المدينة لمبادرات شبابية تقوم على الاستفادة المثلى من الرياضة.

ولفت إلى أن مجلس أمناء الجائزة يضم نخبة من أصحاب الخبرات الرياضية والثقافية العربية، منهم الوزير المفوض فيصل غسال، مدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية، والدكتور عماد البناني، رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، والفنان سامح الصريطي، سفير الثقافة الرياضية العربية، وزيد خيامي، مدير عام وزارة الشباب والرياضة اللبنانية الأسبق، وعلي عمر، ممثل الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب السابق، والدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة المصري، وعضو لجنة الرياضة المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، واللبناني حسن شرارة، عضو اللجنة الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والإعلامي أيمن بدرة، الأمين العام للاتحاد العربي للثقافة الرياضية.

تنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية

وسيتم تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والرياضية بهذه المناسبة في الجزائر، بالتزامن مع الدورة العربية.

وكانت إمارة الشارقة توجت بالنسخة الأولى للجائزة، وأقيم نشاط رياضي ثقافي شاركت فيه وفود 15 دولة عربية خلال شهر نوفمبر الماضي في مدن الشارقة كلباء وخورفكان.