موعد عيد الأضحى 2023 فى الجزائر وعدد الإجازات المقررة

مع بدء توافد حجاج بيت الله الحرام على المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج، ينتظر المسلمون في مختلف دول العالم، ومنها الجزائر، تحديد موعد عيد الأضحى 2023 في الجزائر.

ويعتمد تحديد موعد عيد الأضحى 2023 في الجزائر وجميع الدول العربية والعالم، على ما تعلنه المملكة العربية السعودية، والتي تحدد موعد عيد الأضحى المبارك نظراً لارتباطه بأداء مناسك الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام.

موعد عيد الأضحى 2023 في الجزائر

وتعتزم السلطات في المملكة العربية السعودية استطلاع هلال شهر ذي الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، الموافق الثامن عشر من يونيو الجاري، وفي حالة رؤية الهلال، يتم إعلان أول أيام شهر ذي الحجة.

وفي هذه الحالة، يوافق أول أيام شهر ذي الحجة التاسع عشر من يونيو الجاري، وبالتالي سيكون موعد وقفة عرفات الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر يونيو الجاري، وموعد عيد الأضحى المبارك في السعودية الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من يونيو الجاري.

وبالتالي فإن موعد عيد الأضحى 2023 في الجزائر سيكون الأربعاء 28 يونيو الجاري.

إجازة عيد الأضحى 2023 في الجزائر

وحددت السلطات في الجزائر موعد إجازة عيد الأضحى 2023 في الجزائر، موضحة أن إجازة عيد الأضحى 2023 في الجزائر ستبدأ يوم الأربعاء العاشر من شهر ذي الحجة، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتستمر لمدة أربعة أيام، وذلك حتى يوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر ذي الحجة والموافق الأول من يوليو المقبل.