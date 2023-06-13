لماذا اعتذر سمير فريد لـ عاطف الطيب بعد عرض «سواق الأتوبيس»؟

روى الكاتب بشير الديك واقعة بين المخرج عاطف الطيب والناقد سمير فريد، والتي اضطر فيها الناقد الراحل الاعتذار للمخرج الراحل على صفحات الجرائد بعد مشاهدة فيلم «سواق الأوتوبيس»، إذ هاجم «سمير» «الطيب» بعد عرض فيلمه الأول «الغيرة القاتلة» في مقال نقدي بعد مشاهدة الفيلم وطلب منه العودة إلى معهد السينما مرة أخرى ليتعلم الإخراج.

وقال الكاتب بشير الديك في تصريحات لـ «الوطن»: «فيلم (سواق الأوتوبيس) كان بمثابة خطوة فارقة في مشوار عاطف الطيب، وبداية حقيقية له، إذ بدأ نجمه في العلو بعد الفيلم، الذى كان به عمق أكبر وتحليل أوسع».

بشير الديك: النقاد كان لديهم حالة من الذهول بعد عرض «سواق الأتوبيس» في مهرجان الإسكندرية

وتابع: «بعد عرض الفيلم للمرة الأولى فى مهرجان الإسكندرية السينمائي احتفى النقاد بالفيلم للغاية، وكان لديهم حالة من الذهول، خاصة من شاهدوا فيلم عاطف الطيب الأول، وكان من بينهم سمير فريد، لأنه نشر مقالاً بعد مشاهدة فيلم «الغيرة القاتلة» قال فيه إن يجب على الطيب العودة إلى معهد السينما ليتعلم مجدداً، ووقتها طلبت منه التأني في حكمه حتى يرى فيلمه الثاني الذي كنا نعمل عليه، وبالفعل بعد مشاهدته اعتذر له في مقال نشره بجريدة الجمهورية، وكتب قائلاً إنه تسرع في حكمه على عاطف الطيب».