بدء تلقي ملفات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين غدا.. 5 أوراق مطلوبة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً مهما للمديريات التعليمية، بشأن تغيير المسمى الوظيفي الخاص بالمعلمين للعام الدراسي المقبل 2023/ 2024، وذلك بعد تلقي شكاوى من المعلمين لتخلفهم عن الموعد المحدد لتقديم ملفات تغيير المسمى الخاص بهم، نظراً لارتباطهم بأعمال الامتحانات.

استلام ملفات تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين

وأكدت وزارة التربية والتعليم، فتح استلام ملفات تغيير المسمى الوظيفي الخاص بالمعلمين «عام وفني وخدمات» اعتبارا من غد الأربعاء حتى 26 يونيو الجاري، مع الالتزام بالموعد المحدد وعدم الالتفات إلى أي ملف بعد هذا الميعاد.

الأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

وحددت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للعام الدراسي الجاري 2022/ 2023، وهي:

- موافقة صريحة من قبل التوجيه الفني العام للمادة الدراسية على الطلب.

- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة وصورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة معتمدة من آخر تقريرين لتقييم أداء المعلم.

- صورة معتمدة من المؤهل الدراسي المؤهل التربوي إن وجد.

- صورة معتمدة من أمر الندب للمرحلة أو المادة لمنتدب إليها.