قرار مهم من «التعليم» بشأن امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي

وجهت المديريات التعليمية، خطابًا هام وعاجل للإدارات التعليمية بشأن امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مؤكده أنه سيتم عقد الامتحانات إلكترونيًا وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي

وطالبت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، بالتوجيه والتنبيه على مسئولي الإحصاء بالمدارس الثانوية ومسئولي الإحصاء بالإدارات التعليمية، بسرعة الانتهاء من رصد نتائج جميع الطلبة بالصفين الأول والثاني الثانوي وتعديل حالتهم علي صفحة الإحصاء.