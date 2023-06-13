عاجل.. «التعليم» تعلن قيمة مصروفات المدارس المصرية الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023-2024، في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد لجميع الصفوف الدراسية، وتبدأ المصروفات الدراسية من 14 ألف جنيه، وتصل إلى 22 ألف جنيه.

المصروفات الدراسية للمدارس المصرية الدولية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 على قسطين، عدا pyp2 حيث يتم تسديد المصروفات الدراسية بالكامل مرة واحدة.

وكانت المدرسة قد أعلنت فتح باب التحويلات للمدرسة للصف الثاني رياض أطفال pyp3، وللصف الثاني الإعدادي MYP3، والصف الثالث الإعدادي MYP4، مؤكدة أنّه لا توجد تحويلات في أي مرحلة أخرى، نظرا لعدم توافر أماكن وفقا للشروط التالية.

- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية.

- تقبل المدرسة التحويلات من مدارس تجريبية وخاصة لغات ودولية فقط.

- حصول الطالب في العام الدراسي 2022-2023 على نسبة 95% من مجموع الدرجات.

- اجتياز الطالب للاختبار الذي تعقده المدرسة، ويتحدد تاريخه بعد الموافقة على اللائحة الداخلية للمدرسة.