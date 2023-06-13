وزير التعليم: إحالة حالات الغش بامتحانات الثانوية العامة إلى النيابة

تابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، سير امتحانات الدور الأول اليوم، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات مادتي الاقتصاد والإحصاء.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، واستخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم إلى اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

حالات الغش بامتحانات الثانوية العامة

وأكد الوزير أنّ حالات الغش الإلكتروني التي تم ضبطها تكون مسؤولية اللجنة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالها، وتحويلها إلى النيابة العامة، موجّها بإبلاغ غرفة العمليات المركزية حال حدوث أي تجاوز في المحيط الخارجي للجنة، للتعامل الفوري معها.

اجتماع مع مديري المديريات وورؤساء اللجان الأسبوع المقبل

وشدد الوزير على توجيه رؤساء اللجان بالتنبيه على الطلاب، بأنّه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أنّ أي إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها.

وأشار الوزير إلى أنّه سيتم عقد اجتماع مع مديري المديريات وورؤساء اللجان الأسبوع المقبل، لمناقشة ما تم خلال الأسبوع الأول من الامتحانات، والوقوف على السلبيات والمشكلات والعمل على حلها.