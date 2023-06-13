هل مطلوب من طلاب «تكافل وكرامة» سداد مبالغ نقدية ببرنامج «المنح الدراسية»؟

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي في وقت سابق، عن عدد من المنح الجامعية المقدمة لطلاب أسر مستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وهي «برنامج المنح الجامعية»، و«برنامج رواد وعلماء مصر»، المقدمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تقوم على تنفيذهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتزامنا مع هذا الكشف عن المنح، يتساءل طلاب الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، هل مطلوب من الطلاب سداد أي مبالغ خلال «المنح الدراسية»؟.

منح دراسية بـ«تكافل وكرامة»

موقع وزارة التضامن الاجتماعي، أجاب عن السؤال بحسب ما أوضحته الجامعة الأمريكية، موضحا أنّ المنحة الدراسية تغطي جميع الرسوم الجامعية والكتب والمعامل والسكن ومصروفات المعيشة خلال فترة الدراسة، ولكن يجب على الطلاب التعقّل والحرص في إنفاق ميزانيتهم، لضمان أنّ إنفاقهم يكون في حدود بدل المعيشة الشهري المقرر أن يحصلوا عليه، أو تدبير مصدر تمويل آخر.

خطة السفر

وأوضح أنّ المنحة الدراسية ستنظم بعض الأنشطة خلال إجازات منتصف العام والإجازات الصيفية، وتدرك الجامعة الأمريكية في القاهرة مدى أهمية العودة للمحافظات الأم بالنسبة للطلبة لقضاء وقت مع عائلاتهم وأصدقائهم، وقد يشترط على الطلاب الذين يحتاجون إلى تدريب إضافي في اللغة الإنجليزية بعد العام الأول، قضاء جزء من الإجازة الصيفية في فصول مكثفة للغة الإنجليزية.

وأشار الموقع، إلى أنّع يمكن للطلاب السفر إلى محافظاتهم إن لم يكن لديهم محاضرات أو أنشطة خاصة بالمنحة الدراسية، ويشترط أن يقدّم الطلاب إخطارا كتابيا مسبقا لمنسق البرامج لدى كل جامعة مشاركة بخطتهم للسفر.