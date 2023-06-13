هل يمكن لطلاب أسر «تكافل وكرامة» اختيار مجال الدراسة بالمنح الجامعية؟

شهدت الأيام القليلة الماضية، إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من المنح الجامعية، المقدمة لطلاب أسر مستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، الذي يقدمه «برنامج المنح الجامعية»، و«برنامج رواد وعلماء مصر»، المقدمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تقوم على تنفيذهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي منح دراسية جامعية لمدة أربع أو خمس سنوات، في مجموعة متنوعة من التخصصات الدراسية المتميزة.

القبول بإحدى الجامعات المشاركة في المنحة هو مسئولية الطالب وحده

وتزامنا مع ذلك، هناك عدد من الأسئلة الشائعة التي تدور داخل أذهان عدد من طلاب أسر مستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، حول تلك المنح الجامعية المتاحة، ومنها: هل يمكن لطلاب أسر «تكافل وكرامة» اختيار مجال دراسة «المنح الجامعية»؟

وأجابت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على هذا التساؤل، بالموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، بأنه ينبغي أن يبقى الطلاب على دراية تامة بشروط القبول الخاصة بالجامعات والمجالات الدراسية التي يودون الإلتحاق بها، كما تحددها الجامعات والكليات المختلفة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مرحلة التنسيق للقبول بالجامعات.

قد يتم إعادة توزيع الطلاب على جامعات أخرى

بالإضافة إلى أنه يجب العلم، بأن القبول بإحدى الجامعات المشاركة في المنحة، مسئولية الطالب وحده، لذلك، يُرجى ملاحظة أنه قد يتم إعادة توزيع الطلاب على جامعات أخرى، وإعادة التوجيه لتخصصات أخرى.

يذكر أن المنحة الدراسية تقبل استمارات تقديم من الطلاب المؤهلين للأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، من كافة محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة، وسيتم مراعاة تطبيق التمثيل المتساوي بين الجنسين والمناطق الجغرافية وأيضًا التنوع في التخصصات الدراسية المختلفة وذلك بحسب معايير القبول بالجامعات المشاركة.