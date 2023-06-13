عضو «زراعة النواب»: يجب طرح مبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار الزراعي

قال مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنّ الدولة أمامها تحديات كبيرة، ومنها الزيادة السكانية الرهيبة، فضلا عن مسؤوليات مشتركة للحفاظ على الاستقرار الأمني كمدخل أساسي للتنمية الزراعة.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي برئاسة اللواء هشام الحصري، لمناقشة ملف «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير.. دعم الزراعة والائتمان والديون».

وأضاف، لا أحد ينكر ما قدمته الدولة خلال الأعوام الماضية مثل التوسع الرأسي والأفقي الذي يعتمد على البحث العلمي، منوهًا بأنّ القيادة السياسية طرحت مشروعات قومية مثل المليون ونصف المليون فدان.

وتابع، نجد أنه منذ عام 2019 وحتى الآن زُرِعَ 320 ألف فدان فقط، مطالبا بطرح مبادرات ذات حوافز لتشجيع الاستثمار الزراعي، والإنتاج الزراعي، إذ إنّ مردوده على الدولة والشعب يفوق كثيرًا ما يدفعه المستثمر في الأرض، مقترحًا أن تكون مخصصة لزراعة محاصيل استراتيجية لتقليل الورادرات التي تعتمد عليها الدولة بشكل أساسي مثل القمح والذرة الشامية.