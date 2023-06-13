مصرع طفل صعقا بالكهرباء في مطروح

لقي طفل مصرعه، اليوم، إثر تعرضه لصعق كهربائي، أثناء اللعب في المنزل في منطقة القصر، شرق مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقله إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

وصول ضحية حادث الصعق الكهربائي المستشفى

واستقبلت مستشفى مطروح العام، اليوم الثلاثاء، ضحية حادث الصعق الكهربائي، محمد حسين محمد علي 10 سنوات من القصر وصول جثة هامدة، وجري توقيع الكشف الطبي عليها من خلال مفتش الصحه وتم نقلها وايداعها الى داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف علي أسباب وقوع والكشف عن ملابساته، رفع تقرير شامل بالحادث الى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.