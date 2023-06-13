«الفقي» و«صالح» يكرمان نجوم الشهر في «الوطن»

احتفلت جريدة «الوطن» اليوم الثلاثاء، بعدد من محرريها المتميزين خلال شهر مايو 2023؛ تحت عنوان «نجم الحفل»، وكرمت 12 محررًا من أقسام مختلفة على جهودهم في الفترة الماضية، وحضر الحفل عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة، اللذين سلما شهادات التكريم للمتميزين؛ في حضور الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوطن والدكتور أحمد محمود المستشار الفني وعدد من قيادات التحرير بالمؤسسة.

كلمات قيادات الشركة المتحدة

وفي كلمته قال «الفقي»، إنه منذ مشاركته في احتفال الوطن بعيدها الـ11، وهو معجب بروح المنافسة بين الزملاء الصحفيين، متابعا: «بنتمنى المسابقة تكون شهرية حتى آخر العام ويتم اختيار أفضل صحفي على مستوى كل قطاع».

فيما أثنى المهندس حسام صالح، على كتاب «الحوار الوطني.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة»، الذي أصدرته «الوطن»، مؤكدا أن التميز لابد من أن يشاد به كمحفز لاستكمال مسيرة الإنجاز.

وأوضح الدكتور مسلم، أن منافسة الصحفيين على تحقيق أكبر عائد رقمي جعل شركة المتحدة للخدمات الإعلامية تستجيب لتخصيص مكافآت بداية من شهر مايو 2023، مضيفا: «هنكرم كمان القائمين على كتاب الحوار الوطني لأنه اتعمل في وقت قياسي تحت إشراف الدكتور أحمد محمود».

أسماء المكرمين من محرري «الوطن»

ومن بين الصحفيين الذين احتفت بهم جريدة الوطن، الزميلة آية مليجي لإنجازها «فيديوجراف» حقق أعلى نسبة مشاهدة، ومن قسم ألوان تم تكريم الزميلتين فادية إيهاب وأمنية سعيد لتحقيق أعلى نسب مشاهدة، كما تم تكريم خالد حسين، أحد مسؤولي النشر بالجريدة، وأحمد محمد الخطيب من فريق السوشيال ميديا، وعبدالله مجدي، رئيس قسم الفيديوجراف، لتميزه في إعداد موضوع «الوطن» (داخل دكان بالدرب الأحمر عمره يتجاوز 500 سنة.. صورته مرسومة على الـ50 جنيها).

كما شهد الحفل تكريم عدد من الصحفيين الذين شاركوا في إعداد كتاب «الحوار الوطني.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة»، الموثق محطات الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022، حتى انطلاق الجلسات الفعلية، وشارك في إعداد الكتاب إمام أحمد، رئيس القسم السياسي، محمد علي حسن، رئيس قسم الخارجي، وعدد من محرري القسم السياسي وهم مصطفى رحومة، حسام حربي، محمد أباظة، يسرا البسيوني.. كما تم تكريم الزميل طارق رفعت مدير الطباعة بالجريدة والزميل باسم عرابي مسؤول تنفيذ كتاب الحوار الوطني.